В Гедабеке перевернулся автомобиль, водитель погиб

10 августа, 2018 09:55

https://report.az/storage/news/0bed8956cd42583a551e781f6fa4f5e2/56b61bea-18f4-4bf0-bcd5-527960236b0b_292.jpg Гедабек. 10 августа. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Как сообщает западное бюро Report, на территории села Саратовка автомобиль марки ВАЗ-2121, управляемый жителем села Гарамамедли Мазахиром Гулиевым 1958 г.р., перевернулся. В результате, водитель скончался на месте происшествия. По факту ведется расследование.

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