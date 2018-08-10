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    В Гедабеке перевернулся автомобиль, водитель погиб

    Гедабек. 10 августа. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

    Как сообщает западное бюро Report, на территории села Саратовка автомобиль марки ВАЗ-2121, управляемый жителем села Гарамамедли Мазахиром Гулиевым 1958 г.р., перевернулся. 

    В результате, водитель скончался на месте происшествия.

    По факту ведется расследование.

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