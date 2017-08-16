В Гедабеке один подросток убил ножом другого

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В Гедабеке произошла поножовщина.

Как передает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, в Гедабеке в городском парке неизвестный нанес ножевое ранение местному жителю 14-летнему Тураю Шабанову и сбежал с места преступления.

Т. Шабанов скончался по дороге в больницу.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гедабекского районного отделения полиции, был задержан проживающий в районе подросток, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта.

По факту возбуждено уголовное дело.