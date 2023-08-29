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В Гедабеке грузовик упал с моста, есть погибший и раненый

В Гедабеке грузовик упал с моста, есть погибший и раненый В Гедабеке грузовик опрокинулся с моста, есть погибший и раненый
Происшествия
29 августа 2023 г. 15:15
В Гедабеке грузовик упал с моста, есть погибший и раненый

В Гедабеке грузовик упал с моста, есть погибший и раненый.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Арыгдам Гедабекского района.

Водитель грузовика марки "КамАЗ", житель этого села Рзаев Рамиз Айдын оглу (1973 г.р.) потерял контроль над управлением, и автомобиль вылетел с моста. В результате водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир, Гулиев Азер Зульфугар оглу (1983 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения.

Позже раненый был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə yük maşını körpüdən aşıb, ölən və xəsarət alan var

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