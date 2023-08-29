В Гедабеке грузовик упал с моста, есть погибший и раненый

В Гедабеке грузовик упал с моста, есть погибший и раненый

В Гедабеке грузовик опрокинулся с моста, есть погибший и раненый

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В Гедабеке грузовик упал с моста, есть погибший и раненый. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Арыгдам Гедабекского района. Водитель грузовика марки "КамАЗ", житель этого села Рзаев Рамиз Айдын оглу (1973 г.р.) потерял контроль над управлением, и автомобиль вылетел с моста. В результате водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир, Гулиев Азер Зульфугар оглу (1983 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения. Позже раненый был госпитализирован. По данному факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал