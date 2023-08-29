В Гедабеке грузовик упал с моста, есть погибший и раненый.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Арыгдам Гедабекского района.
Водитель грузовика марки "КамАЗ", житель этого села Рзаев Рамиз Айдын оглу (1973 г.р.) потерял контроль над управлением, и автомобиль вылетел с моста. В результате водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир, Гулиев Азер Зульфугар оглу (1983 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения.
Позже раненый был госпитализирован.
По данному факту проводится расследование.