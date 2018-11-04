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    В Гедабеке автомобиль упал в овраг, есть пострадавшие

    Гедабек. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом.

    Как сообщает западное бюро Report, житель села Кехня Гышлаг 1968-го года рождения Гусейнов Акиф Фархад оглы потерял управление и автомобиль упал в овраг.

    В результате ДТП, водитель и пассажир 1975-го года рождения Гусейнов Ракиф Фархад оглы были доставлены в Гедабекскую центральную районную больницу с ранениями различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Шамкире произошло ДТП.

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