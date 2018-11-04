В Гедабеке автомобиль упал в овраг, есть пострадавшие

https://report.az/storage/news/3007893eed2cde418ddc8c772a9fde7f/f0587e4d-a2b1-4a94-a0ad-ab48e3e23062_292.jpg
Гедабек. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом.
Как сообщает западное бюро Report, житель села Кехня Гышлаг 1968-го года рождения Гусейнов Акиф Фархад оглы потерял управление и автомобиль упал в овраг.
В результате ДТП, водитель и пассажир 1975-го года рождения Гусейнов Ракиф Фархад оглы были доставлены в Гедабекскую центральную районную больницу с ранениями различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
Ранее в Шамкире произошло ДТП.
Valeh DadaşovАвтор новости