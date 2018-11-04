В Гедабеке автомобиль упал в овраг, есть пострадавшие

Гедабек. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом.

Как сообщает западное бюро Report, житель села Кехня Гышлаг 1968-го года рождения Гусейнов Акиф Фархад оглы потерял управление и автомобиль упал в овраг.

В результате ДТП, водитель и пассажир 1975-го года рождения Гусейнов Ракиф Фархад оглы были доставлены в Гедабекскую центральную районную больницу с ранениями различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

Ранее в Шамкире произошло ДТП.