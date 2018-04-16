В Гедабеке 3-летний ребенок насмерть подавился косточкой - ОБНОВЛЕНО

16 апреля, 2018 13:14

Гедабек. 16 апреля. REPORT.AZ/ Установлена личность ребенка, который насмерть подавился фруктовой косточкой в Гедабекском районе. Как сообщает западное бюро Report, это Кямиль Эмин оглы Мустафаев 2015 г.р. Ребенок умер, подавившись косточкой от кизила, когда пил чай с кизиловым вареньем. *** 12:05 Гедабек. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе ребенок насмерть подавился фруктовой косточкой. Как сообщает западное бюро Report, происшествие произошло в селе Хар-хар. Проживающий в этом селе 3-летний мальчик умер, подавившись фруктовой косточкой. По факту ведется расследование.