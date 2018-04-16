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    В Гедабеке 3-летний ребенок насмерть подавился косточкой - ОБНОВЛЕНО

    Гедабек. 16 апреля. REPORT.AZ/ Установлена личность ребенка, который насмерть подавился фруктовой косточкой в Гедабекском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, это Кямиль Эмин оглы Мустафаев 2015 г.р.

    Ребенок умер, подавившись косточкой от кизила, когда пил чай с кизиловым вареньем. 

    *** 12:05

    Гедабек. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе ребенок насмерть подавился фруктовой косточкой.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие произошло в селе Хар-хар.

    Проживающий в этом селе 3-летний мальчик умер, подавившись фруктовой косточкой.

    По факту ведется расследование.

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