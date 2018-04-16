В Гедабеке 3-летний ребенок насмерть подавился косточкой - ОБНОВЛЕНО

Гедабек. 16 апреля. REPORT.AZ/ Установлена личность ребенка, который насмерть подавился фруктовой косточкой в Гедабекском районе.
Как сообщает западное бюро Report, это Кямиль Эмин оглы Мустафаев 2015 г.р.
Ребенок умер, подавившись косточкой от кизила, когда пил чай с кизиловым вареньем.
*** 12:05
Гедабек. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе ребенок насмерть подавился фруктовой косточкой.
Как сообщает западное бюро Report, происшествие произошло в селе Хар-хар.
Проживающий в этом селе 3-летний мальчик умер, подавившись фруктовой косточкой.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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