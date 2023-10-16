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В Гедабейе задержаны лица, пытавшиеся оказать вооруженное сопротивление полиции

В Гедабейе задержаны лица, пытавшиеся оказать вооруженное сопротивление полиции В селе Сарыгасанлы Гедабейского района задержаны лица, пытавшиеся оказать сопротивление сотрудникам полиции с применением огнестрельного оружия.
Происшествия
16 октября 2023 г. 23:32
В Гедабейе задержаны лица, пытавшиеся оказать вооруженное сопротивление полиции

В селе Сарыгасанлы Гедабейского района задержаны лица, пытавшиеся с применением огнестрельного оружия оказать сопротивление сотрудникам полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, ранее судимый, находящийся в розыске в связи с делом, возбужденным по статьям 177.2.1, 177.2.3 (кража) УК Азербайджана, Насиб Гайыб оглу Гусейнов, находившийся вместе с ним Эльман Аваз оглу Джафаров (1976 г.р.), в отношении которого ведется уголовное производство по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также Нариман Алескер оглу Джафаров (1967 г.р.), при задержании сотрудниками районного отдела полиции попытались оказать вооруженное сопротивление.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции попытка вооруженного сопротивления была пресечена. Во время задержания Н.Гусейнов был ранен в ногу. Он после оказания первичной медико-санитарной помощи был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

С места инцидента в качестве орудия преступления взято ружье.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə polisə silahlı müqavimət göstərməyə cəhd edənlər saxlanılıblar

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