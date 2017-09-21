В Гедабеке автомобиль сбил идущую в школу ученицу, водитель скрылся

Гедабек. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе идущую в школу ученицу 10 класса сбила машина.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории района.

Так, жительницу района Чинару Рзаеву 2009 г.р. сбил автомобиль, когда она пыталась перейти дорогу. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в больницу при помощи окружающих людей. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Водитель был задержан сотрудниками Дорожно-патрульной службы на территории Шамкирского района.

По факту начато расследование.