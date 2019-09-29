​В Гедабее водитель насмерть сбил 85-летнюю женщину

В Гедабейском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Гызылторпаг.

Так, Сохбат Ибрагим гызы Рагимова, 1934-го года рождения, во времы выгона скота была сбита легковым автомобилем марки "ВАЗ". Пешеход от полученных ран погиб на месте.

На место происшествия приехали бригада скорой помощи и сотрудники дорожно-патрульной службы.

В связи с фактом ведется расследование.