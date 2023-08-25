О нас

В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело

В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело.
Происшествия
25 августа 2023 г. 18:05
В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело

В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел.

25 августа около 11 часов в полицию поступила информация о совершении хулиганства группой лиц в одном из кафе на территории села Галакенд Гедабекского района.

Сотрудниками полиции были установлены и доставлены в отдел полиции подозреваемые в совершении хулиганства.

Инцидент произошел на почве личных отношений.

По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовно дело по статье 221 (хулиганство) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə kafedə dava olub, cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

В Шамахы в горной местности произошел пожар
ФотоВ Шамахы в горной местности произошел пожар
25 августа 2023 г. 17:53
В Огузе произошло ДТП, есть погибший и раненые
ФотоВ Огузе произошло ДТП, есть погибший и раненые
25 августа 2023 г. 17:45
В результате землетрясения, произошедшего в Масаллы несколько дней назад, в некоторых домах образовались трещины
ФотоВ результате землетрясения, произошедшего в Масаллы несколько дней назад, в некоторых домах образовались трещины
25 августа 2023 г. 15:24
Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана экстрадирован из Украины на родину
Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана экстрадирован из Украины на родину
25 августа 2023 г. 14:46
Задержан мужчина по подозрению в изготовлении поддельных документов от имени Судебно-правового совета
Задержан мужчина по подозрению в изготовлении поддельных документов от имени Судебно-правового совета
25 августа 2023 г. 13:00
В Джебраиле во время разминирования произошел взрыв, есть пострадавший
В Джебраиле во время разминирования произошел взрыв, есть пострадавший
25 августа 2023 г. 12:32
За 7 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 350 ДТП с участием пешеходов
За 7 месяцев в Азербайджане зарегистрировано 350 ДТП с участием пешеходов
25 августа 2023 г. 12:22
В Хачмазе задержан подозреваемый в покушении на умышленное убийство
В Хачмазе задержан подозреваемый в покушении на умышленное убийство
25 августа 2023 г. 10:11
В Азербайджане за минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека
В Азербайджане за минувшие сутки в ДТП погибли четыре человека
25 августа 2023 г. 10:06
В Гяндже автомобиль сбил отца и дочь
В Гяндже автомобиль сбил отца и дочь
25 августа 2023 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi