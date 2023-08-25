В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело.
Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел.
25 августа около 11 часов в полицию поступила информация о совершении хулиганства группой лиц в одном из кафе на территории села Галакенд Гедабекского района.
Сотрудниками полиции были установлены и доставлены в отдел полиции подозреваемые в совершении хулиганства.
Инцидент произошел на почве личных отношений.
По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовно дело по статье 221 (хулиганство) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.
Расследование продолжается.