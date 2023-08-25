В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело

В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело.

В Гедабеке в кафе произошла драка, возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел.

25 августа около 11 часов в полицию поступила информация о совершении хулиганства группой лиц в одном из кафе на территории села Галакенд Гедабекского района.

Сотрудниками полиции были установлены и доставлены в отдел полиции подозреваемые в совершении хулиганства.

Инцидент произошел на почве личных отношений.

По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовно дело по статье 221 (хулиганство) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

Расследование продолжается.