В Гедабее в ДТП погибли два человека

Гедабей. 27 августа. REPORT.AZ/ В Гедабейском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гарадаглы.

Водитель автомобиля марки “ВАЗ” потерял управление и врезался в дерево на обочине.

В результате ДТП житель села Зяхмят Алиев Табриз Пенах оглы (2002-го г.р.) и житель села Хархар Абдуллаев Самир Теймур оглы (1998-го г.р.) скончались на месте. Рашад Рагимов (2001-го г.р.) был доставлен в больницу.

По факту начато расследование.