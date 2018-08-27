В Гедабее в ДТП погибли два человека

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Гедабей. 27 августа. REPORT.AZ/ В Гедабейском районе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гарадаглы.
Водитель автомобиля марки “ВАЗ” потерял управление и врезался в дерево на обочине.
В результате ДТП житель села Зяхмят Алиев Табриз Пенах оглы (2002-го г.р.) и житель села Хархар Абдуллаев Самир Теймур оглы (1998-го г.р.) скончались на месте. Рашад Рагимов (2001-го г.р.) был доставлен в больницу.
По факту начато расследование.
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