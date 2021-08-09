В Гедабее в аварии пострадали 8 человек

В Гедабее произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.



В Гедабее произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

По данным Западного Центра Report, инцидент был зафиксирован в селе Саратовка. Автомобиль Toyota Prado съехал в ущелье, в результате чего пострадали 8 человек. Раненые Мусазаде Айсель Вугар гызы (2008 г.р.), Мамедова Айтекин Гасан гызы (1987 г.р.), Гасанова Чичек Исмаил гызы (1964 г.р.), Мусазаде Лейла Вугар гызы (2008 г.р.), Аскерзаде Самира Газанфар гызы (1987 г.р.), Мусаева Вафа Газанфар гызы (1988 г.р.), Мусазаде Фатима Вусал гызы (2009г.р.), Мусаев Джамал Вусал оглы (2018 г.р.) были госпитализированы. Некоторых пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии отправили в одну из больниц города Гянджи.

По факту проводится расследование.