В Гедабее дождь и град нанесли ущерб хозяйствам, погиб скот

Гедабей. 23 мая. REPORT.AZ/ В Гедабейском районе сильные ливневые дожди нанесли ущерб хозяйствам.

Как сообщает западное бюро Report, в результате ливневых дождей и града хозяйствам сел Мормор, Арабчы, Чай Расуллу нанесен ущерб.

В некоторых селах селевые потоки разрушили дороги. В результате града также был нанесен ущерб фруктовым деревьям и крышам некоторых домов. В результате молнии, попавшей на пастбище в горной территории села Хархар, погибло 10 голов мелкого рогатого скота.

Ливневые дожди были интенсивными особенно в регионе Шыныг. По сообщениям жителей, селевые потоки разрушили несколько небольших мостов.

Ведется работа в направлении решения проблем и подсчету ущерба, нанесенного стихийным бедствием.