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    В Гедабее дождь и град нанесли ущерб хозяйствам, погиб скот

    Гедабей. 23 мая. REPORT.AZ/ В Гедабейском районе сильные ливневые дожди нанесли ущерб хозяйствам.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате ливневых дождей и града хозяйствам сел Мормор, Арабчы, Чай Расуллу нанесен ущерб.

    В некоторых селах селевые потоки разрушили дороги. В результате града также был нанесен ущерб фруктовым деревьям и крышам некоторых домов. В результате молнии, попавшей на пастбище в горной территории села Хархар, погибло 10 голов мелкого рогатого скота.

    Ливневые дожди были интенсивными особенно в регионе Шыныг. По сообщениям жителей, селевые потоки разрушили несколько небольших мостов.

    Ведется работа в направлении решения проблем и подсчету ущерба, нанесенного стихийным бедствием.

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