Раскрыты подробности аварии при столкновении автомобилей отца и сына

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) раскрыло подробности аварии при столкновении автомобилей отца и сына в Уджаре.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) раскрыло подробности аварии при столкновении автомобилей отца и сына в Уджаре.

27 августа 2023 года около 10 часов на участке дороги Уджар-Зардаб, проходящей через село Газъян, Ахадов Таир Муса оглу (1956 г.р.) на автомобиле марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным знаком 10-МЕ-212, при попытке развернуться в не предназначенном для этого месте, нарушил требование горизонтальной линии разметки 1.1., и столкнулся с автомобилем своего сына Абдула Ахадова (1984 года г.р.) марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным знаком 61-ВА-157, двигавшимся в том же направлении.

В результате аварии, глава семьи Таир Ахадов от полученных травм скончался в Центральной районной больнице Уджара.