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    Установлена личность женщины, бросившейся с моста в Газахе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    В результате инцидента женщина получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в Газахский районный диагностический центр

    Газах. 16 сентября. REPORT.AZ/ Установлена личность женщины, бросившейся с моста с целью суицида в Газахском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, попытку покончить с собой предприняла жительница поселка SU-15 37-летняя Насиба Джахангир гызы Юсибова.

    Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

    Причины попытки суицида пока не известны.

    ***16:10

    В Газахском районе женщина бросилась с моста.

    Западное бюро Report сообщает, что происшествие произошло на территории, именуемой "Железнодорожный мост".

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

    По информации, женщина примерно 20-25 лет бросилась с моста с целью совершения самоубийства. В результате инцидента она получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в Газахский районный диагностический центр. Женщина находится без сознания, ее личность пока установить не удалось.

    По факту ведется расследование.

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