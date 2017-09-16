Установлена личность женщины, бросившейся с моста в Газахе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Газах. 16 сентября. REPORT.AZ/ Установлена личность женщины, бросившейся с моста с целью суицида в Газахском районе.

Как сообщает западное бюро Report, попытку покончить с собой предприняла жительница поселка SU-15 37-летняя Насиба Джахангир гызы Юсибова.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Причины попытки суицида пока не известны.

***16:10

В Газахском районе женщина бросилась с моста.

Западное бюро Report сообщает, что происшествие произошло на территории, именуемой "Железнодорожный мост".

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

По информации, женщина примерно 20-25 лет бросилась с моста с целью совершения самоубийства. В результате инцидента она получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в Газахский районный диагностический центр. Женщина находится без сознания, ее личность пока установить не удалось.

По факту ведется расследование.