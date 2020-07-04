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Report Georgia

В Газахе задержаны желающие провести церемонию помолвки

В Газахе задержаны желающие провести церемонию помолвки В Газахе задержаны желающие провести церемонию помолвки
Происшествия
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4 июля 2020 г. 10:35
В Газахе задержаны желающие провести церемонию помолвки

3 июля в отдел полиции Газахского района поступила информация о проведении церемонии помолвки в ресторане Sərin Göl, расположенном на территории района.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники РОП незамедлительного прибыли в ресторан и приостановили церемонию помолвки, владелец объекта и гости были доставлены в отдел полиции.

Проведенное в отделе разбирательство установило, что житель села Тахир Мурадов заранее сговорился с владельцем объекта, ранее судимым Тахиром Новрузовым о проведении в ресторане церемонии помолвки.

В отношении 15 участников мероприятия по статье 211 (нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках был применён штраф в размере 200 манатов. В отношении владельца ресторана Т.Новрузова был составлен протокол по соответствующей статье и направлен в районный суд на рассмотрение.

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Версия на азербайджанском языке  Qazaxda nişan mərasimi etmək istəyən şəxslər saxlanıldı

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