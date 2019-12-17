​В Газахе задержаны мошенники, назвавшиеся журналистами

В Газахском районе задержаны мошенники.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Группа лиц, обратившаяся в райотдел полиции Газахского района, сообщила, что незнакомые им люди, представившись журналистами, обещали издать статью и разместить фотографии их детей в журнале "Çağdaş Təhsil" ("Современное образование"). В обмен на это они взяли у родителей различную сумму денег.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РОП, по подозрению в мошенничестве были задержаны жители Сабирабадского района 27-летний Пярвиз Фараджов, 28-летний Давуд Фараджов, жительница Гаджигабульского района 39-летняя Самира Талыбова и житель Тертерского района 28-летний Кянан Гумбатов.

Следствие установило, что руководство названного журнала некоторое время назад прекратило работу с этими сотрудниками. Несмотря на это, они, представляясь сотрудниками общественно-политической газеты "Ziyalılar" ("Интеллигенция"), продолжали свою "деятельность".

В ходе допроса они признали свою вину и сознались, что за то время проживания в районе, где они снимали съемное жилье, заключили поддельные договоры с 54 жителями и получили у них по 20, 50, 70 манатов.

Не исключено, что эти лица замешаны в аналогичных преступлениях в других городах и районах республики. Лица, пострадавшие от их действий, могут обратиться по номеру "102" МВД или в Газахское РОП.

Расследование по факту продолжается.