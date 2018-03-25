В Газахе задержан водитель ставший причиной смерти пешехода

Газах. 25 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе задержан водитель насмерть сбивший пешехода.

Как передает Западное бюро Report, Велиев Мамед Ровшан оглу, 2002-го года рождения, переходя через дорогу на территории села Первого Шыхлы, был сбит автомобилем марки Mercedes.

Пешеход, получивший тяжелые повреждения, скончался на пути в больницу.

Чуть позже виновник инцидента, который скрылся с места преступления, Ибрагимов Рамин Гамид оглу, 1986-го года рождения, был задержан.

По факту ведется расследование.