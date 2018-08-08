В Газахе задержан водитель, насмерть сбивший пешехода - ОБНОВЛЕНО

Газах. 8 августа. REPORT.AZ/ В Газахском районе задержан водитель, насмерть сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщает западное бюро Report, сбивший на территории села Шыхлы пешехода Азада Аббасова 1967 г.р. и скрывшийся с места происшествия водитель на автомобиле марки ОКА был задержан сотрудниками полиции.

В отношении жителя Газахского района Хамида Мустафаева 1975 г.р., сбившего насмерть пешехода, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.

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Газах. 8 августа. REPORET.AZ/ В Газахском районе автомобиль сбил насмерть пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Икинджи Шыхлы.

Так, житель села Азад Мадат оглу Аббасов 1967 г.р. был сбит неизвестным автомобилем. Получивший тяжелые телесные повреждения пешеход погиб на месте происшествия. Водитель, совершивший ДТП, скрылся.

По предварительной версии, происшествие было совершено на автомобиле марки ОКА.

По факту ведется расследование.