В Газахе задержан виновный в смерти пешехода водитель

Газах. 7 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе задержан водитель, виновный в смерти пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, на территории села Икинджи Шихлы Мустафаев Билал Магсуд оглы 1962 г.р. на автомобиле марки ГАЗ-3110 сбил переходящего дорогу Амира Мухаммед оглы Мусаева. Пострадавший скончался на месте аварии от полученных травм.
Водитель Б.Мустафаев был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.
В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Напомним, что ранее сообщалось о ДТП с летальным исходом в Газахском районе.
Расследование по факту продолжается.
Valeh DadaşovАвтор новости
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