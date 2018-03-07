В Газахе задержан виновный в смерти пешехода водитель

Газах. 7 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе задержан водитель, виновный в смерти пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, на территории села Икинджи Шихлы Мустафаев Билал Магсуд оглы 1962 г.р. на автомобиле марки ГАЗ-3110 сбил переходящего дорогу Амира Мухаммед оглы Мусаева. Пострадавший скончался на месте аварии от полученных травм.

Водитель Б.Мустафаев был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее сообщалось о ДТП с летальным исходом в Газахском районе.

Расследование по факту продолжается.