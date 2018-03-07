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    В Газахе задержан виновный в смерти пешехода водитель

    Газах. 7 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе задержан водитель, виновный в смерти пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, на территории села Икинджи Шихлы Мустафаев Билал Магсуд оглы 1962 г.р. на автомобиле марки ГАЗ-3110 сбил переходящего дорогу Амира Мухаммед оглы Мусаева. Пострадавший скончался на месте аварии от полученных травм.

    Водитель Б.Мустафаев был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

    В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

    Напомним, что ранее сообщалось о ДТП с летальным исходом в Газахском районе.

    Расследование по факту продолжается.

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