В Газахе задержан подозреваемый в убийстве 28-летнего мужчины

22 ноября около 20:00 в прокуратуру Газахского района поступила информация о смерти от колото-резаных ран Кянана Джафарова, 1995 года рождения.

22 ноября около 20:00 в прокуратуру Газахского района поступила информация о смерти от колото-резаных ран Кянана Джафарова, 1995 года рождения.

Как передает Report, в результате проведенных расследований установлены обоснованные подозрения в том, что Рашад Магеррамов, 1992 года рождения, умышленно убил Кянана Джафарова, нанеся ему несколько ножевых ранений во время спора в селе Газахбейли.

По фактам возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК и ведется предварительное следствие. Рашад Магеррамов арестован в качестве подозреваемого по этому делу.