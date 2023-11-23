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В Газахе задержан подозреваемый в убийстве 28-летнего мужчины

В Газахе задержан подозреваемый в убийстве 28-летнего мужчины 22 ноября около 20:00 в прокуратуру Газахского района поступила информация о смерти от колото-резаных ран Кянана Джафарова, 1995 года рождения.
Происшествия
23 ноября 2023 г. 07:37
В Газахе задержан подозреваемый в убийстве 28-летнего мужчины

22 ноября около 20:00 в прокуратуру Газахского района поступила информация о смерти от колото-резаных ран Кянана Джафарова, 1995 года рождения.

Как передает Report, в результате проведенных расследований установлены обоснованные подозрения в том, что Рашад Магеррамов, 1992 года рождения, умышленно убил Кянана Джафарова, нанеся ему несколько ножевых ранений во время спора в селе Газахбейли.

По фактам возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК и ведется предварительное следствие. Рашад Магеррамов арестован в качестве подозреваемого по этому делу.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda 28 yaşlı gənci qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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