В Газахе задержан подозреваемый в обмене фальшивых денег

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Газахе задержан человек, подозреваемый в обмене фальшивых денег.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 6 июня житель села Кёсалар Газахского района С.Панахов обратился в районное отделение полиции, сообщив о том, что, будучи на базаре, разменял манаты на 400 евро, которые, как выяснилось впоследствии, оказались фальшивыми.

Полученные денежные купюры были направлены на экспертизу. В результате незамедлительно начатых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в обмене фальшивых купюр был задержан в селе Шихлы. Им оказался житель Товуза Этибар Мамедли. По факту в Газахском РОП ведется расследование.