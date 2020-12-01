В Газахе выявлены 9 нарушителей карантинных правил

Органы прокуратуры совместно с другими государственными структурами продолжают комплексные и последовательные меры по предотвращению различных нарушений особого карантинного режима, объявленного в нашей стране в целях предотвращения распространения корона

Органы прокуратуры совместно с другими государственными структурами продолжают комплексные и последовательные меры по предотвращению различных нарушений особого карантинного режима, объявленного в нашей стране в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в прокуратуре Газахского района, согласно постановлению №451 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 19 ноября 2020 года, в целях предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана в общественных местах под открытым небом обязательно использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей (медицинские маски, респираторы и т.д.), однако из материалов, поступивших 28 и 30 ноября 2020 года в районную прокуратуру из отдела полиции Газахского района, было установлено, что 9 человек нарушили данное требование.

Прокурор Газахского района принял соответствующее решение о начале производства по административному проступку в соответствии со статьей 211.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, собранные материалы были направлены в районное отделение полиции для применения мер административного взыскания.