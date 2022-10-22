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В Газахе возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного

В Газахе возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в Центральной больнице Газахского района.
Происшествия
22 октября 2022 г. 10:52
В Газахе возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного

Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в Центральной больнице Газахского района.

Об этом Report сообщили в прокуратуре района.

По результатам расследования, проведенного по факту смерти новорожденного 19 июня в родильном отделении Центральной больницы Газахского района, установлено, что врачами указанной больницы медицинская помощь не была оказана в полном объеме, не проведены необходимые обследования перед родами, мероприятия по правильному определению состояния плода во время родов, не был приглашен на роды врач-неонатолог. По указанным причинам реальное состояние новорожденного не было правильно оценено, и в результате неоказания своевременной медицинской помощи новорожденный умер.

По факту в прокуратуре Газахского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК АР (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda körpə ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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