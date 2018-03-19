В Газахе водитель сбил 56-летнего мужчину и сбежал с места ДТП

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Газах. 19 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает западное бюро Report, житель села Бала Джафарли Рахман Закария оглы Мамедов 1962 г.р. при попытке перейти дорогу был сбит неизвестным автомобилем, водитель сбежал в места происшествия. Получивший тяжелые травмы Р.Мамедов был обнаружен в бессознательном состоянии проходящими мимо людьми, станция скорой помощи и полиция были уведомлены.

Сообщается, что состояние больного, получающего лечение в реанимационном отделении Газахского лечебно-диагностического центра, тяжелое.

По факту ведется расследование.