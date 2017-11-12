В Газахе в результате ДТП пострадало 4 человека

Газах. 12 ноября. REPORT.AZ/. В деревне Коммуна Газахского района произошло ДТП.
Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадало 4 человека.
Ими были находящиеся в одной машине жители города Газах Пяркизова Джамаля Эльман гызы 1989 г.р., Ибрагимов Разин Назим оглу 1989 г.р., Бякиров Надир Рашад оглу 1989 г.р. и житель села Даш Салахлы Манджаров Рахман Абды оглу 1991 г.р., который находился в другой машине.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
По факту ведется следствие.
Valeh DadaşovАвтор новости
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