В Газахе убит ученик 11-го класса

Газах. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Газахе ученику 11 класса нанесено смертельное ножевое ранение.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Азадлыг города Газах.

Направлявшегося из села Демирчиляр в район к репетитору ученика 11-го класса Рафика Байрам оглу остановил подросток 13-15 лет и потребовал с него деньги. 16-летний Рафик отказался отдавать свои деньги. По этой причине неизвестный подросток нанес ему смертельное ножевое ранение.

По факту ведется расследование.