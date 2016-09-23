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    В Газахе убит ученик 11-го класса

    По факту ведется расследование

    Газах. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Газахе ученику 11 класса нанесено смертельное ножевое ранение.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Азадлыг города Газах.

    Направлявшегося из села Демирчиляр в район к репетитору ученика 11-го класса Рафика Байрам оглу остановил подросток 13-15 лет и потребовал с него деньги. 16-летний Рафик отказался отдавать свои деньги. По этой причине неизвестный подросток нанес ему смертельное ножевое ранение.

    По факту ведется расследование. 

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