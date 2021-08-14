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В Газахе убит работник Investel Group

В Газахе убит работник Investel Group Прокуратура Газахского района распространила официальное заявление в связи с убийством на территории района.
Происшествия
14 августа 2021 г. 11:33
В Газахе убит работник Investel Group

Прокуратура Газахского района распространила официальное заявление в связи с убийством на территории района.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"13 августа около 19 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя Газахского района Новруза Мансурова 1999 года рождения.

По итогам предварительного расследования установлено, что Насими Исмаилов 2000 года рождения, работающий охранником в ООО "Investel Group", расположенном в селе Икинджи Шихлы района, во время ссоры, возникшей между ним и Новрузом Мансуровым, работником той же компании, нанес ему ножевое ранение в область сердца, в результате чего последний скончался.

По данному факту прокуратурой Газахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Насими Исмаилов задержан как подозреваемый и привлечен к следствию.

В настоящее время расследование продолжается".

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda qətlə yetirilən şəxs “İnvestel Group”un əməkdaşı olub

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