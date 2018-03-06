В Газахе столкнулись два автомобиля, пострадали 3 человека - ОБНОВЛЕНО

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Газах. 6 марта. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате тяжелого ДТП в Газахском районе.

Как сообщает западное бюро Report, водители обеих автомобилей - Фикрет Хикмет оглу Махмудов 1973 г.р. и Джейхун Микаил оглу Велиев 1980 г.р. и пассажир Чингиз Али оглу Ахмедов получили травмы различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Газахскую центральную районную больницу. Состояние двух из них тяжелое, а Ч.Ахмедов направлен на амбулаторное лечение.

Факт расследуется сотрудниками Главного государственного управления дорожной полиции.

***15:08

Газах. 6 марта. REPORT.AZ/ На пролегающем через газахское село Даш Салахлы отрезке дороги Баку-Газах-Грузия столкнулись два автомобиля марки "Mercedes".

Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии пострадали 3 человека.

Все трое потерпевших госпитализированы.