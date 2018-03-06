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    В Газахе столкнулись два автомобиля, пострадали 3 человека - ОБНОВЛЕНО

    Факт расследуется© Report

    Газах. 6 марта. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате тяжелого ДТП в Газахском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, водители обеих автомобилей - Фикрет Хикмет оглу Махмудов 1973 г.р. и Джейхун Микаил оглу Велиев 1980 г.р. и пассажир Чингиз Али оглу Ахмедов получили травмы различной степени тяжести.

    Раненые доставлены в Газахскую центральную районную больницу. Состояние двух из них тяжелое, а Ч.Ахмедов направлен на амбулаторное лечение.

    Факт расследуется сотрудниками Главного государственного управления дорожной полиции.

    ***15:08

    Газах. 6 марта. REPORT.AZ/ На пролегающем через газахское село Даш Салахлы отрезке дороги Баку-Газах-Грузия столкнулись два автомобиля марки "Mercedes".

    Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии пострадали 3 человека.

    Все трое потерпевших госпитализированы. 

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