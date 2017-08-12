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    В Газахе столкнулись 2 автомобиля, есть раненые

    Врачи оценивают состояние одного из них как средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное

    Газах. 12 августа. REPORT.AZ/ В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на территории города под названием "СУ-15".

    Так, в результате столкновения автомобилей Lexus и ВАЗ -21099 получили ранения водители и двое пассажиров. Врачи оценивают состояние одного из них как средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное.

    В результате аварии повреждены оба автомобиля.

    По факту ведется расследование.

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