В Газахе столкнулись 2 автомобиля, есть раненые

Газах. 12 августа. REPORT.AZ/ В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на территории города под названием "СУ-15".

Так, в результате столкновения автомобилей Lexus и ВАЗ -21099 получили ранения водители и двое пассажиров. Врачи оценивают состояние одного из них как средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное.

В результате аварии повреждены оба автомобиля.

По факту ведется расследование.