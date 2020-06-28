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В Газахе совершено убийство

​В Газахе совершено убийство

В Газахском районе произошла поножовщина.

Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Асланбейли.

Так, Тельман Кави оглы Ахмедов, 1972 года рождения был зарезан родственником, жителем г.Баку Фаррухом Камран оглы Мамедовым, 1990 года рождения.

Вскоре, были выявлены некоторые детали убийства 48-летнего мужчины.

Ф.Мамедов, навестил дедушку по материнской линии. Во время его визита, по неизвестной причине возник спор с родственником Т.Ахмедовым, который жил по соседству. В итоге, Тельман получивший ножевые ранения, в критическом состоянии  был доставлен в Газахский районный лечебно-диагностический центр. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Т.Ахмедова не удалось.

В Газахской районной прокуратуре ведется расследование.

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