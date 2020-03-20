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В Газахе случился пожар в цехе цыплят - ФОТО

​В Газахе случился пожар в цехе цыплят – ФОТО

В цехе цыплят на территории Газахского района зафиксирован пожар.

Как сообщает западный центр Report, происшествие случилось в селе Гусейнбейли.

В цехе площадью 600 кв. м, принадлежащим жителю села Анару Керимову, вспыхнул пожар, в результате которого сгорело оборудование и около 400 перепелок, а также 15 000 цыплят.

Вызванное на место происшествия техника Газахской районной противопожарной службы потушила пожар и распространение огня на близлежащее построение было предотвращено.

Причины происшествия расследуются.

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