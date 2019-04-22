В Газахе школьник убил студента колледжа - ОБНОВЛЕНО

В Газахском районе произошло убийство.

Как передаёт западное бюро Report, 1999-го года рождения Джаладдинли Рахиль Субхан оглу был убит со стороны 17-летнего Годжаева Магеррама Камран оглу.

Происшествие произошло из-за долга. Учащийся на третьем курсе Газахского государственного социально-экономического колледжа Р.Джаладдинли отдал в долг школьнику 11-го класса средней школы села Чайлы №2 М.Годжаеву около 25-30 манатов. Когда Р.Джалладинли потребовал деньги обратно, М.Годжаев смог вернуть часть денег, но это вызвало спор между сторонами. В результате, М.Годжаев нанес ножевое ранение Р.Джаладдинли в область сердца. Пострадавший от полученного ранения скончался на месте.

Виновный задержан. По факту ведется расследование в Газахской районной прокуратуре.

*** 22:42

В Газахском районе произошло убийство.

Как передаёт западное бюро Report, происшествие произошло в селе Чайлы. В настоящее время к месту события привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведётся расследование.