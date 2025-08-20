О нас

Происшествия
20 августа 2025 г. 20:03
В Газахе раскрыто умышленное убийство ранее пропавшего без вести мужчины

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает комплексную работу по расследованию нераскрытых уголовных дел прошлых лет, включая факты исчезновения граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что житель села Ашагы Салахлы Газахского района Тамерлан Садыгов (2000 г.р.), пропавший 20 марта текущего года, стал жертвой умышленного убийства.

Первоначально по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Однако в ходе проведенных следственных и процессуальных мероприятий выяснилось, что Садыгов был убит своим односельчанином Халигом Мамедрзаевым (1998 г.р.), после чего его тело захоронили во дворе частного дома.

Останки погибшего извлечены и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

20 августа Халиг Мамедрзаев был задержан в качестве подозреваемого.

Следствие по делу продолжается.

Версия на азербайджанском языке Qazaxda itkin düşmüş şəxsin istintaq yolu ilə qəsdən öldürüldüyü müəyyən olunub

