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    В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом

    Этибар Мамедов вчера скончался в больнице

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 19 ноября примерно в 23:00 в селе 2-я Шихлы житель Товузского района Рамин Мамедов на автомобиле марки Mercedes сбил переходившего дорогу жителя Агджабединского района Этибара Мамедова. Э.Мамедов вчера скончался в больнице.

    Главным управлением государственной дорожной полиции ведется расследование. 

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