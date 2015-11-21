В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 19 ноября примерно в 23:00 в селе 2-я Шихлы житель Товузского района Рамин Мамедов на автомобиле марки Mercedes сбил переходившего дорогу жителя Агджабединского района Этибара Мамедова. Э.Мамедов вчера скончался в больнице.

Главным управлением государственной дорожной полиции ведется расследование.