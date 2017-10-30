В Газахе произошла цепная авария, есть пострадавший - ФОТО

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Газах. 30 октября. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошла цепная авария.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на автомобильной дороге Газах-Косалар.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107", 70-летний житель села Косалар Исмаил Алиев сначала врезался в "Opel", а затем в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки "Vito". В результате ДТП водитель "ВАЗ-2107" пострадал.

Легкие травмы также получил водитель "Opel" Турал Фахраддин оглу Насибов 1989 г.р.

По факту ведется расследование.