В Газахе пешехода сбил автомобиль

Газах. 9 июля. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на дороге села Газахбейли.

Автомобиль марки Audi сбил жителя села Чайлы Гулиева Адиля Гафар оглы 1963 г.р., когда тот пытался переправить через дорогу стадо овец.

Получивший телесные повреждения различной степени тяжести пешеход был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.