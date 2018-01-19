В Газахе обнаружено два пушечных снаряда

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Газахском районе обнаружено два пушечных снаряда.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в Агентство поступила информация о том, что на территории села Алпоут Газахского района обнаружены два пушечных снаряда.

На основе информации на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.

Эксперты Агентства осмотрели пастбище на названной выше территории, в результате срочных и неотложных мероприятий было обнаружено 2 единицы 100 мм-ых пушечных снарядов (OF-412). Снаряды перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 220 кв. метров рядом с местом, где обнаружили снаряды, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.