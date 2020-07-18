В Газахе обнаружена часть ракеты 9M33

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда в селе Ханлыглар Газахского района.

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда в селе Ханлыглар Газахского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Газахского района и Центральной районной больницы.

В целях безопасности, территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства была обнаружена часть ракеты 9M33.

Для обезвреживания, боеприпас был перемещен в центр по уничтожению агентства.

На территории в 100 кв.м вокруг найденного снаряда был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.