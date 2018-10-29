В Газахе мужчину насмерть ударило током во время ловли рыбы

Газах. 29 октября. REPORT.AZ/ В Газахском районе местного жителя насмерть ударило током.

Как сообщает западное бюро Report, жителя села Аббасбейли Абдуллаева Эльмара Фарман оглы (1989) насмерть ударило током во время ловли рыбы на озере с помощью электрических установок.

По факту ведется расследование.

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