В Газахе мужчину насмерть ударило током во время ловли рыбы

https://report.az/storage/news/91925012450fc1fe62d4d14ee2586199/7aa732fb-4985-4684-a5c9-f91ca0337ae5_292.jpg
Газах. 29 октября. REPORT.AZ/ В Газахском районе местного жителя насмерть ударило током.
Как сообщает западное бюро Report, жителя села Аббасбейли Абдуллаева Эльмара Фарман оглы (1989) насмерть ударило током во время ловли рыбы на озере с помощью электрических установок.
По факту ведется расследование.
Ранее в Астаре во время строительных работ на мужчину обрушилась стена.
Valeh DadaşovАвтор новости