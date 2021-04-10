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В Газахе "любителей" хамама доставили в отдел полиции

В Газахе "любителей" хамама доставили в отдел полиции С гражданами была проведена профилактическая беседа и разъяснены правила карантинного режима
Происшествия
10 апреля 2021 г. 11:09
В Газахе любителей хамама доставили в отдел полиции

В отдел полиции Газахского района поступила информация о том, что баня (хамам) "Исрафил Ага" на территории района продолжает действовать вопреки требованиям санитарно-карантинного режима.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и доставили сотрудников объекта и клиентов (6 человек) в отдел полиции. С гражданами была проведена профилактическая беседа и разъяснены правила карантинного режима. В отношении 3 участников составлены протоколы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 200 манатов на каждого.

В отношении владельца хамама Эльданиза Азимова составлен протокол и направлен в суд для рассмотрения.

Решением суда владелец объекта был арестован в административном порядке сроком на 10 суток.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda karantin rejimini pozan hamam aşkarlanıb, həbs edilən və cərimələnənlər var

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