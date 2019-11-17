В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

На участке магистрали Баку-Газах-Грузия произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал три человека.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на участке, пролегающем по территории Газахского района.

Так, в результате столкновения "QAZ-53" и "VAZ-2107" пострадали трое человек – Афган Абдуллаев, 1986-го года рождения, Тамерлан Мехтиев, 1992-го года рождения и Вугар Мусаев, 1977-го года рождения. Все они были помещены в лечебно-диагностический Центр Газахского района.

По факту ведется расследование.