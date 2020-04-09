В Газахе и Товузе оштрафованы нарушители карантина

В регионах Азербайджана продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение правил особого карантинного режима, принятого Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщает западный центр Report, сотрудники Газахского районного отделения полиции работают в усиленном режиме, рекомендуют как можно больше оставаться дома, а при выходе на улицу использовать медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Кроме того, во время регулярных рейдов в регионе были выявлены лица, нарушающие требования особого карантинного режима, и, согласно соответствующим законам, были приняты необходимые меры.

Так, в ходе расследования 68 жителей были оштрафованы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках (нарушение антиэпидемических, санитарно-гигиенических и карантинных режимов), один человек был приговорен районным судом к административному аресту.

В то же время в Товузском районе сотрудники районного отделения полиции в усиленном режиме следят за выполнением требований особого карантинного режима.

Так, до сих пор в ходе проведенных сотрудниками полиции рейдов в отношении 71 местного жителя были приняты меры за нарушение требований особого карантинного режима.