В Газахе град привел к ряду негативных последствий, приостановлена подача электричества

Газах. 20 июня. REPORT.AZ/ Выпавший в Газахском районе град привел к ряду негативных последствий.

Как сообщает западное бюро Report, диаметр града, начавшегося сегодня с 19:55 вечера, составил около 5-7 см.

На данный момент прекращена подача электричества в районный центр и близлежащие села. Нанесен серьезный ущерб хозяйствам, посевным площадям и фруктовым деревьям, возникли трудности в передвижении транспорта. Информации о нанесенном району ущербе пока нет.

Отметим, что сегодня со второй половины дня в западном регионе наблюдаются нестабильные погодные условия. Ливни и град в Дашкесане, Гейгеле, гянджинском поселке Хаджикенд, Товузском, Агстафинском и Шемкирском районах вызвали нежелательные последствия.

На данный момент дождливая погода в регионе продолжается.