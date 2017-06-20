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    В Газахе град привел к ряду негативных последствий, приостановлена подача электричества

    Нанесен серьезный ущерб хозяйствам, посевным площадям и фруктовым деревьям

    Газах. 20 июня. REPORT.AZ/ Выпавший в Газахском районе град привел к ряду негативных последствий.

    Как сообщает западное бюро Report, диаметр града, начавшегося сегодня с 19:55 вечера, составил около 5-7 см.

    На данный момент прекращена подача электричества в районный центр и близлежащие села. Нанесен серьезный ущерб хозяйствам, посевным площадям и фруктовым деревьям, возникли трудности в передвижении транспорта. Информации о нанесенном району ущербе пока нет.

    Отметим, что сегодня со второй половины дня в западном регионе наблюдаются нестабильные погодные условия. Ливни и град в Дашкесане, Гейгеле, гянджинском поселке Хаджикенд, Товузском, Агстафинском и Шемкирском районах вызвали нежелательные последствия.

    На данный момент дождливая погода в регионе продолжается. 

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