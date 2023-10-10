В Газахе два человека пострадали при пожаре в магазине

В селе Ашагы Салахлы Газахского района возник пожар в примыкающем к жилому дому магазине, в результате инцидента пострадали два человека.
Как сообщает западное бюро
К месту пожара были привлечены техника и личный состав Газахского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание было ликвидировано пожарными бригадами.
В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получил Х.Мустафаев (1971 г.р.), проводивший ремонтные работы по данному адресу. Другой пострадавший, И.Гаджиев (2007 г.р.), получил травму в результате попадания в ногу куска железа.
Оба пострадавших были госпитализированы, по факту ведется расследование.