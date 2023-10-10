В Газахе два человека пострадали при пожаре в магазине

В Газахе два человека пострадали при пожаре в магазине

В селе Ашагы Салахлы Газахского района возник пожар в примыкающем к жилому дому магазине, подсобном помещении и ванной комнате, в результате инцидента пострадали два человека.

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В селе Ашагы Салахлы Газахского района возник пожар в примыкающем к жилому дому магазине, в результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает западное бюро Report , огонь охватил магазин площадью в 40 м², ванную комнату(20 м²) и подсобное помещение (40 м²). К месту пожара были привлечены техника и личный состав Газахского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание было ликвидировано пожарными бригадами. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получил Х.Мустафаев (1971 г.р.), проводивший ремонтные работы по данному адресу. Другой пострадавший, И.Гаджиев (2007 г.р.), получил травму в результате попадания в ногу куска железа. Оба пострадавших были госпитализированы, по факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал