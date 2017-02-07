В Газахе дедушка по неосторожности выстрелил во внука, ребенку ампутировали ногу

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Газахском районе дедушка по неосторожности выстрелил во внука.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в селе Шихлы Сайяд Насибов в результате неосторожного обращения с принадлежащим ему ружьем марки "ТОЗ-34" случайно выстрелил в 7-летнего внука С. Насибли и ранил ребенка в область левой голени. Несчастный случай произошел в автомобиле марки "Mercedes", за рулем которого находился сын С. Насибова.

Госпитализированному ребенку ампутировали левую ногу.

Сотрудники Газахского районного отделения полиции изъяли с места происшествия ружье марки "ТОЗ-34".

Расследование по данному факту продолжается.