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    В Газахе дедушка по неосторожности выстрелил во внука, ребенку ампутировали ногу

    Расследование по данному факту продолжается

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Газахском районе дедушка по неосторожности выстрелил во внука.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в селе Шихлы Сайяд Насибов в результате неосторожного обращения с принадлежащим ему ружьем марки "ТОЗ-34" случайно выстрелил в 7-летнего внука С. Насибли и ранил ребенка в область левой голени. Несчастный случай произошел в автомобиле марки "Mercedes", за рулем которого находился сын С. Насибова. 

    Госпитализированному ребенку ампутировали левую ногу.

    Сотрудники Газахского районного отделения полиции изъяли с места происшествия ружье марки "ТОЗ-34".

    Расследование по данному факту продолжается. 

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