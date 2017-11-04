В Газахе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 17:15
Газах. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошла автомобильная авария.
Как передает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гусейнбейли.
В результате потери управления автомобилем и столкновения с деревом различные телесные травмы получили Зейнаб Зираддин гызы Байрамова 1993 г.р. и 68-летняя Фирангиз Джахангир гызы Алиева. Обе пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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