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    В Газахе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие - ДОПОЛНЕНО

    По факту ведется расследование

    Первая новость опубликована в 17:15

    Газах. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошла автомобильная авария.

    Как передает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гусейнбейли.

    В результате потери управления автомобилем и столкновения с деревом различные телесные травмы получили Зейнаб Зираддин гызы Байрамова 1993 г.р. и 68-летняя Фирангиз Джахангир гызы Алиева. Обе пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое.

    По факту ведется расследование.


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