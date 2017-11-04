В Газахе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 17:15

Газах. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошла автомобильная авария.

Как передает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гусейнбейли.

В результате потери управления автомобилем и столкновения с деревом различные телесные травмы получили Зейнаб Зираддин гызы Байрамова 1993 г.р. и 68-летняя Фирангиз Джахангир гызы Алиева. Обе пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.



