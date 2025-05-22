О нас

В Газахе автомобиль столкнулся с поездом, есть пострадавший

В Газахе автомобиль столкнулся с поездом, есть пострадавший В Газахе автомобиль столкнулся с поездом, есть пострадавший.
Происшествия
22 мая 2025 г. 20:21
В Газахе автомобиль столкнулся с поездом, есть пострадавший

На участке железнодорожной линии Баку-Алят-Газах-Грузия, проходящем через село Чайлы Газахского района, автомобиль столкнулся с поездом.

Об этом в ответ на запрос западного бюро Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, сегодня около 16:30 автомобиль марки Ford, нарушив правила пересечения железнодорожного переезда, выехал на пути и столкнулся с поездом, движущимся в направлении станции Газах.

Несмотря на экстренное торможение, предпринятое машинистом, из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. В результате инцидента пострадал водитель автомобиля Ашраф Ширинов (1978 года рождения).

АЖД призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных путей, которые считаются зоной критической опасности, и соблюдать требования правил дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxda minik avtomobili qatar yoluna çıxıb, xəsarət alan var

Экслюзивные новости

СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi