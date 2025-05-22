В Газахе автомобиль столкнулся с поездом, есть пострадавший

На участке железнодорожной линии Баку-Алят-Газах-Грузия, проходящем через село Чайлы Газахского района, автомобиль столкнулся с поездом.
Об этом в ответ на запрос западного бюро Report сообщили в АЖД.
Согласно информации, сегодня около 16:30 автомобиль марки Ford, нарушив правила пересечения железнодорожного переезда, выехал на пути и столкнулся с поездом, движущимся в направлении станции Газах.
Несмотря на экстренное торможение, предпринятое машинистом, из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. В результате инцидента пострадал водитель автомобиля Ашраф Ширинов (1978 года рождения).
АЖД призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных путей, которые считаются зоной критической опасности, и соблюдать требования правил дорожного движения.