В Газахе автомобиль сбил 39-летнюю женщину, водитель сбежал

Газах. 28 марта. REPORT.AZ/ В Газахском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла в селе Шихлы 1.

Так, неизвестный водитель сбил местную жительницу Егяну Закир гызы Ахмедову 1978 г.р.

Получившая различные травмы женщина была доставлена в больницу очевидцами ДТП.

Как сообщили в больнице, пострадавшая получила травму головы, у нее гематома и перелом правой голени. После оказания Е.Ахмедовой первой медицинской помощи, ее поместили в палату.

Факт расследуется отделением полиции Газахского района. Проводятся мероприятия по задержанию совершившего ДТП водителя.