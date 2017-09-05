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    В Газахе 80-летний мужчина покончил жизнь путем самосожжения

    Сообщается, что он был психически больным

    Газах. 5 августа. REPORT.AZ/ В Газахском районе 80-летний мужчина совершил суицид через самосожжение.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в Газахской межрайонной психиатрической больнице.

    Так, помещенный в больницу 20 дней назад житель Агстафинского района Тахир Мухаммед оглу Гусейнов 1937 г.р. поджег себя. Получив серьезные ожоги, он скончался на месте инцидента от полученных травм. По словам близких, в больнице им сообщили, что пожилой мужчина совершил самоподжог.

    В связи с произошедшим ведется расследование.

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